EUGENE (Stati Uniti) - Il campione olimpico Gianmarco Tamberi si qualifica per la finale dei Mondiali di salto in alto. Al debutto sulla pista di Eugene, in Oregon, Gimbo rischia grosso: dopo aver superato i 2.25 al terzo tentativo ha sfiorato l'eliminazione trovando solo all'ultimo salto a 2.28 il guizzo decisivo per centrare la qualificazione. Eliminato l'altro azzurro Marco Fassinotti, che non è andato oltre i 2.25.