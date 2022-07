Mondiali di Eugene, Sabbatini addio finale nei 1500: squalificata

EUGENE (Stati Uniti) - Come a Tokyo 2020 Gaia Sabbatini non riesce ad accedere alla finale dei 1500 metri e questa volta non per una questione di cronometro ma per squalifica. L'atleta azzurra era comunque uscita dal lotto delle ammesse alla finale in virtù del 6° posto parziale con il tempo di 4:05.41. A finire sotto la lente dei giudici è il contatto abbastanza chiaro tra la Sabbatini e l'ugandese Nanyondo sul rettilineo finale, con l'africana caduta. L'azzurra si era mossa bene, almeno fino ai 1200 metri correndo all'esterno ma poi la ricerca di linee interne è stata fatale. In finale accedono tutte le migliori con l'annunciato duello tra Kypiegon e Tsegay-Muir.