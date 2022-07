Mondiali atletica leggera, Fantini ai piedi del podio dopo la delusione Jacobs

EUGENE (Stati Uniti) - Giornata mesta per i colori azzurri ai Mondiali di Atletica Leggera in corso a Eugene, in Oregon.Dopo la delusione mattutina per Jacobs, costretto al ritiro prima delle semifinali dei 100 metri, nessun risultato di rilievo per i nostri, se non per l'acuto di Sara Fantini, che si piazza ai piedi del podio nella finale del martello.