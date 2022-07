Da Tamberi a Prefontaine (passando per Fantini): il significato di un quarto posto

Uno dei motivi per cui Prefontaine è ricordato e celebrato è la sua gara ai Giochi di Monaco 1972 sui 5.000: “Pre” aveva solamente 21 anni, ma corse con coraggio e sfrontatezza, sfidando Lasse Viren (che aveva già vinto i 10.000) e il campione olimpico uscente, il tunisino Mohammed Gammoudi. Inseguendo la medaglia d'oro fino all'ingresso dell'ultimo rettilineo Prefontaine, sfinito, negli ultimi venti metri di gara venne superato anche dal britannico Ian Stewart e finì quarto.

Rivivere la storia di Prefontaine a Eugene, nel suo Hayward Field, è un modo per rendere più digeribile il quarto posto nell'alto di Gianmarco Tamberi, che per la visceralità con cui ogni volta va in pedana è il “Pre” della Nazionale italiana. In una stagione complicata e con problemi alla gamba di stacco, “Gimbo” è arrivato a giocarsi una medaglia fino all'ultimo salto. E nella gara più importante dell'anno ha realizzato la sua miglior misura stagionale (2,33). La consolazione nella sconfitta è poi vedere vincere, ancora una volta, l'amico Mutaz Barshim, il campione con cui ha condiviso l'oro (e l'abbraccio) olimpico di Tokyo. Se proprio un altro doveva trionfare, giusto che fosse Barshim, forse il più grande saltatore in alto di tutti i tempi, l'unico capace di vincere per tre volte il titolo mondiale.

Parlando di quarti posti poi merita una menzione speciale Sara Fantini. Poco più di un metro e mezzo per chi ne lancia oltre 75 è un'inezia che rende doloroso il podio mancato. La danza di Sara in pedana però è ancora agli inizi e la traiettoria del suo martello sembra destinata a portarla lontano: ai Mondiali di Doha era uscita in qualificazione, ai Giochi di Tokyo era tra le dodici finaliste e ora a Eugene è la quarta al mondo, a 24 anni.

In un quarto posto c'è una vita di possibilità.