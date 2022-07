Vallortigara, la medaglia e un messaggio per aspiranti campioni e campionesse

TORINO - Per capire la grandezza di quello che ha fatto Elena Vallortigara conquistando la medaglia di bronzo del salto in alto bisogna ripescare uno studio dell'università di Auckland. Stephen Hollings e Patria Hume nella loro ricerca hanno analizzato oltre 20 anni di risultati, verificando che solamente il 34% di chi conquista una medaglia ai Mondiali under 20 poi riesce a ripetersi a livello assoluto. E c'è un dato ancora più pesante per gli aspiranti campioni: il 54% dei giovani fenomeni da grande non arriva a competere in un contesto internazionale. Per una ragione o per un'altra si perde.

Elena Vallortigara è stata un talento precoce: a 15 anni saltava già 1,85 (come mai nessuna under 16 in Italia) e prima di compierne 16 saliva sul suo primo podio iridato, quello dei Mondiali under 18 di Ostrava. Un bronzo che ripeté anche tre anni dopo, nel 2010 a Moncton, in Canada, tra gli under 20.

Tutto facile? No, perché da allora Elena ha vissuto una miriade di infortuni. La caviglia della gamba di stacco subiva continue distorsioni. Operazioni e riabilitazioni, cambi tecnici e cambi di città: gli ultimi dieci anni non sono stati semplici per Vallortigara, che nel 2016 ha gettato nuove basi trasferendosi a Siena per farsi seguire da Stefano Giardi. Con lui è arrivato il primo salto (e l'unico sino a Eugene) oltre 2 metri: 2,02 al meeting di Londra nel 2018. Sembrava un nuovo inizio e invece è stata una nuova attesa, per certi versi ancora più logorante: da un lato c'era la consapevolezza di valere un grande risultato, dall'altro la frustrazione di vederlo sfuggire ogni volta. Eliminata in qualificazione agli Europei di Berlino, ai Mondiali di Doha e ai Giochi di Tokyo. In questa concatenazione di problemi e di sconfitte sta la grandezza di questo salto a due metri che ha portato Elena Vallortigara sul podio mondiale.

Un messaggio per giovani aspiranti campioni e campionesse: il talento è un dono che richiede pazienza.