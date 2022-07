Lyles, Knighton, Bednarek: gli Usa pronti al raddoppio sui 200

TORINO - Stati Uniti dominanti nei 100? Il copione è destinato a ripetersi nei 200, per non parlare della 4x100 in cui, per l'ennesima volta, la principale incognita sarà completare il passaggio del testimone all'interno dell'area di cambio.

Lo sprint torna a stelle e strisce e nei 200 si stanno gettando le basi perché questo monopolio sia destinato a durare a lungo. Se nei 100 Marcell Jacobs promette di mettere presto in discussione la leadership di Fred Kerley, intenzionato a correre già agli Europei di Monaco in meno di 9”86 (il tempo che ha permesso a Kerley di vincere a Eugene), nei 200 Noah Lyles ed Erriyon Knighton sembrano irraggiungibili, con Kenneth Bednarek incaricato di occupare il terzo gradino del podio tenendo a distanza giovani fenomeni come il 20enne Joseph Fahnbulleh, liberiano di passaporto, ma di fatto pure lui statunitense: è nato in Minnesota e gareggia per l'Università della Florida.

Un podio tutto statunitense si è visto una sola volta nella storia dei Mondiali: era il 2005, a Helsinki, e a vincere fu uno dei più discussi campioni dello sprint americano, Justin Gatlin. Per l'esattezza in quell'occasione gli Usa non si limitarono a occupare le prime tre posizioni, ma si presero anche la quarta. Dietro a Gatlin (20”04) finirono Wallace Spearmon (20”20), John Capel (20”31) e Tyson Gay (20”34).

Quest'anno il capolista mondiale è Knighton, che a 18 anni si è spinto già a tre decimi dal record mondiale di Usain Bolt, correndo in 19”49 a Baton Rouge. Ai Trials, svoltisi nello stesso Hayward Field che ora ospita i Mondiali, Lyles l'ha battuto per due centesimi (19”67 contro 19”69).

Con due fenomeni del genere e senza un testimone da passare, che cosa può andare storto?

(La finale dei 200 è in programma nella notte tra giovedì 21 luglio e venerdì 22 alle ore 4.50 italiane)