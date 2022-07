Quale record di Bolt cadrà per primo?

Da quando è apparso Noah Lyles sulla scena internazionale però tali certezze cominciano a vacillare. È vero che oltre un decennio prima di lui Yohan Blake ha corso in 19”26, ma il giamaicano (che pure in questa stagione è tornato a fare 9”85 sui 100) è sempre stato considerato poco più di una meteora, una versione più bassa e ipermuscolata di Bolt, mentre Lyles confermandosi a tre anni di distanza dalla vittoria di Doha dimostra di non essere un campione di passaggio.

E non si tratta solo di enfatizzare il 19”31 di Eugene (vento +0,4 m/s), con cui ha scavalcato un certo Michael Johnson nelle liste all-time, ma anche di rimarcare la continuità con cui si esprime a certi livelli: negli ultimi 4 anni ha corso per 11 volte in meno di 19”70. «Le mie condizioni di forma erano da record mondiale, ma anche avere migliorato il record statunitense mi sta bene» ha commentato Lyles.

Un primato destinato ad avere vita breve, considerata anche la concorrenza: Erriyon Knighton quest'anno ha corso in 19”49, anche se il fenomenale 18enne nella finale di Eugene è stato preceduto da Kenny Bednarek (19”77 contro 19”80). Come nei 100, gli Usa sono tornati ai vertici anche dei 200, monopolizzando il podio dei Mondiali come non accadeva dal 2005. E pure il quarto classificato, il liberiano Joseph Fahnbulleh (19”84) in realtà è molto più americano che africano: è nato in Minnesota e studia all'Università della Florida.

Ora resta da chiedersi se sarà Lyles o Knighton ad avvicinarsi ulteriormente a Bolt. O entrambi. «A 18 anni devo ancora iniziare a fare pesi sul serio – spiega Knighton – e Noah mi ha detto che sono destinato a diventare uno dei più grandi campioni dell'atletica». La rincorsa a Bolt è appena cominciata.