Mondiali atletica, gli azzurri della staffetta 4x100: da Patta ad Ali

Ai Mondiali di Eugene è il momento delle staffette azzurre: tocca alle 4x100 nella notte italiana tra venerdì 22 e sabato 23 luglio e alle 4x400 in quella successiva. È stata definita la composizione dei quartetti veloci che affronteranno le batterie nell'ottava giornata iridata a Hayward Field. La 4x100 maschile, oro olimpico in carica - priva di Marcell Jacobs - sarà composta da Lorenzo Patta in prima frazione, seguito da Filippo Tortu, Fausto Desalu e Chituru Ali. Al via, dunque, tre dei protagonisti del trionfo dei Giochi (37"50 record italiano), con Tortu spostato in seconda e l'inserimento di Ali nell'ultima frazione. Gli azzurri correranno alle 3:14 italiane (le 18:14 del pomeriggio in Oregon), nella seconda batteria, in quarta corsia, insieme ai vicecampioni olimpici del Canada e ai quartetti di Giamaica, Francia, Brasile, Sudafrica, Spagna e Danimarca.