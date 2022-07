Mondiali, salto triplo: Ihemeje e Dallavalle portano l'Italia in finale

EUGENE (STATI UNITI) - Gli azzurri Emmanuel Ihemeje (17,13, vento +1.1) e Andrea Dallavalle (16,86, +0.7) hanno staccato il pass per la finale del salto triplo ai Mondiali di atletica leggera di Eugene: l'ultimo atto della gara è in programma nella notte tra sabato e domenica, ore 3 italiane. Eliminato invece il terzo degli italiani in gara, Tobia Bocchi, per soli dieci centimetri (16.58,+0.2). Esce di scena, nella semifinale degli 800 metri, anche Catalin Tecuceanu (1:46.31), mentre l'azzurra Elena Bellò, nella stessa gara al femminile, stacca il pass per la semifinale grazie al ripescaggio della giuria: la 25enne di Schio, toccata poco prima del rettilineo d'arrivo, è inciampata perdendo il contatto con la testa. Un danneggiamento evidente che le è valso l'approdo d'ufficio al penultimo atto della gara.