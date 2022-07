Mondiali atletica, McLaughlin vince l'oro e batte ancora il record nei 400 ostacoli

EUGENE - Prestazione incredibile da parte della campionessa olimpica in carica, l'americana Sydney McLaughlin, che ha vinto la medaglia d'oro anche nei 400 ostacoli ai Mondiali di atletica di Eugene (Oregon). Inoltre ha anche battuto il record del mondo già in suo possesso, chiudendo in in 50 secondi e 68 decimi: ad appena 22 anni, McLaughlin ha abbassato il record mondiale dei 400 metri a ostacoli per la quarta volta in poco più di un anno. Alla fine di questa finale mondiale ha ridotto il suo record precedente di più di sette decimi. Dietro a lei, l'olandese Femke Bol (52.27) e un' altra americana, Dalilah Muhammad. Giornata incredibile per gli Stati Uniti ai Mondiali di Atletica, con anche l'americano Michael Norman che ha riscattato un deludente quinto posto alle Olimpiadi di Tokyo vincendo l'oro mondiale dei 400 metri, e il quartetto formato da Christian Coleman, Noah Lyles, Elijah Hall e Marvin Bracy, che sono stati i più veloci nella staffetta 4x100, con un tempo di 37.87 e il passaggio alla finale. Infine l'australiana Kelsey-Lee Barber ha mantenuto il suo primato nel giavellotto.