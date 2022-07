Mondiali, flop della 4x100 maschile: "Assenza di Jacobs si è sentita"

EUGENE (Stati Uniti) - Dai campioni olimpici in carica ci si aspettava sicuramente di più, è invece arrivata una eliminazione in batteria per la staffetta maschile dell'Italia nella 4x100 ai Mondiali di Eugene. Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta e Chituru Ali, quest'ultimo chiamato al difficile compito di sostituire l'infortunato Marcell Jacobs, si sono arresi subito non riuscendo ad accedere alla finale. Queste le loro parole al termine della gara, a partire da Tortu che commenta: "Come sto vivendo questa eliminazione? Molto male, non abbiamo centrato una finale che era alla nostra portata, era nelle nostre corde ma abbiamo sbagliato parecchio. Io il cambio con Desalu e anche Fausto e Ali hanno avuto dei problemi. Non abbiamo fatto quello che potevano fare. Fa molto male e c'è tanta delusione. La testa ora non può che andare agli Europei di Monaco, dove ritroveremo quell'armonia che ci ha permesso in questi anni di fare sempre dei buoni risultati".