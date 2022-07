Cinque cose da sapere su Sydney McLaughlin

1. Famiglia

Papà Willie è stato semifinalista sui 400 ai Trials olimpici per i Giochi di Los Angeles 1984, mentre mamma Mary ha fatto atletica alle superiori. Taylor, uno dei fratelli di Sydney, è stato vicecampione mondiale dei 400 ostacoli tra gli under 20, nel 2016.

2. Il matrimonio tra un record e l'altro

Negli ultimi tredici mesi ha migliorato per quattro volte il record del mondo dei 400 ostacoli: prima del suo avvento il primato apparteneva a Dalilah Muhammad (terza nella finale di Eugene) ed era 52”16. In poco più di un anno McLaughlin ha tolto quasi un secondo e mezzo a quel record. E in primavera ha anche trovato il tempo per organizzare il proprio matrimonio: il 6 maggio si è sposata con André Levrone jr, ex giocatore della NFL.

3. Lo stesso coach di Flo-Jo e di Felix

Dal 2020 Sydney è allenata da Bob Kersee, considerato uno dei guru dell'atletica americana. Sposato con la campionessa olimpica dell'eptathlon e del salto in lungo Jackie Joyner, Kersee ha allenato Florence Griffith-Joyner all'epoca dei suoi primati mondiali dei 100 e dei 200. Lo stesso coach ha poi guidato l'atleta più medagliata di sempre, Allyson Felix. Nell'elenco delle campionesse olimpiche allenate da Kersee figurano anche Gail Devers e Valerie Brisco-Hooks.

4. Fenomeno precoce

Anche se deve ancora compiere 23 anni (è nata il 7 agosto 1999) ha già all'attivo due partecipazioni olimpiche. Prima di conquistare l'oro ai Giochi di Tokyo McLaughlin aveva già gareggiato a Rio 2016 (dove era uscita in semifinale) diventando la più giovane componente della squadra statunitense di atletica dai tempi di Rhonda Brady a Montreal 1976.

5. Verso Parigi 2024

C'è chi vorrebbe vederla in azione anche sui 400, chi invece è affascinato da un'incredibile doppietta 100 ostacoli-400 ostacoli. A chi le chiede cosa farà ai Giochi di Parigi 2024, Sydney risponde: «Se ne parla tanto, ma onestamente io non ho ancora deciso nulla». Qualsiasi cosa scelga, una cosa è certa: un talento così grande sta stretto in una sola gara.