Mondiali 2022, azzurre in finale nella 4x400 donne. Dallavalle 4° amaro nel triplo

Semifinale 4x400 uomini: Italia, niente finale

Non ce l'hanno fatta invece gli uomini ad accedere alla finale nella staffetta 4x400. Lorenzo Benati, Vladimir Aceti, Brayan Lopez e Edoardo Scotti chiudono quinti nella seconda batteria in 3'03"43. In finale vanno Usa, Giappone, Giamaica, Belgio, Repubblica Ceca, Polonia, Trinidad-Tobago e Francia.

Salto triplo: Dallavalle e Ihemeje giù dal podio

Triplisti azzurri a un passo dal podio nella nona giornata dei Mondiali: Andrea Dallavalle chiude quarto con 17,25 al primo salto, a soli 6 centimetri dal bronzo conquistato dal cinese Zhu Yaming (17,31). Emmanuel Ihemeje invece chiude al quinto posto con 17,17 all'ultimo turno, nella gara dominata dal portoghese Pedro Pablo Pichardo medaglia d'oro con un fantastico 17,95.

Finale 4x100 femmnile: Italia chiude all'8° posto

L'Italia chiude all'8° posto con la staffetta 4x100 femminile, all'indomani del record italiano di 42.71: Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana hanno fermato il cronometro sul 42.92. La gara è stata vinta dagli Stati Uniti in 41.14 beffando la Giamaica (41.18).