Mondiali atletica, trionfo Stano: vince l'oro nella marcia 35km

EUGENE - L'ultima giornata dei Mondiali di Atletica di Eugene regala all'Italia la sua prima medaglia d'oro, con Massimo Stano che trionfa nella marcia 35km. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020 nei 20 km di marcia maschile, si conferma in 2h 23'14" (nuovo record italiano), chiudendo davanti al giapponese Masatora Kawano e allo svedese Perseus Karlstrom. Per l'Italia è la seconda medaglia dopo il bronzo nel salto in alto di Elena Vallortigara. L’Italia torna all’oro iridato a 19 anni da Gibilisco a Parigi 2003.