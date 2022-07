Da Eugene all'Italia: a Lignano c'è Shericka Jackson

TORINO - Tutti al mare, anche i campioni: l'atletica dei meeting riparte in Italia da Lignano Sabbiadoro, il più giamaicano degli appuntamenti nel nostro Paese. Un rapporto ultradecennale, che risale a prima ancora dell'era-Bolt e che viene alimentato di anno in anno con i migliori e le migliori sprinter caraibici di base in Friuli.