Tamberi, il post: "Ho avuto il Covid, ma per gli Europei tengo duro"

Gianmarco Tamberi ha di nuovo affrontato il Covid e ha raccontato la sua disavventura in un post sui social. "Ciao ragazzi, mi avete sentito poco in questi giorni perché purtroppo tornato dall'America ho avuto l'ennesima sfortuna di questo 2022... il giorno dopo essere atterrato sono risultato positivo al Covid e questa volta mi ha messo ko! Ora sono negativo da qualche giorno e ho riiniziato ad allenarmi ma sto facendo una fatica enorme" ha scritto su Instagram l'atleta delle delle Fiamme Oro, che sta vivendo una stagione post olimpica caratterizzata da infortuni e problemi di salute e che rischia di saltare diversi appuntamenti importanti. Il turno di qualificazione agli Europei di Monaco di Baviera è previsto per martedì 16 agosto alle 18.35, ovvero tra due settimane esatte; la finale invece è in programma nella serata del 18 agosto.

Tamberi, il post sui social

L'azzurro del salto in alto, inoltre, avrebbe in programma un altro doppio impegno: l'8 agosto in Ungheria la tappa Gold del Continental Tour e il 10 agosto a Montecarlo in Diamond League. "Tra la tanta stanchezza, la pesantezza alla testa e i dolori muscolari continui, in questo momento mi spaventa l'idea di dover affrontare delle gare tra meno di una settimana....", ha aggiunto Tamberi. "Incrocio le dita e tengo duro, come sempre... ma in questo 2022 sembra veramente non ne voglia andar giusta una! -14 giorni agli Europei, forse forse c'è ancora tempo!", ha concluso, lasciando intendere che la sua presenza in Germania non è per niente sicura.