Mondiali U20 di atletica: Furlani settimo nel lungo

Mattia Furlani porta a casa l'esperienza dei Mondiali Under 20 di atletica in Colombia, a Cali, guadagnandosi la settima posizione nella finale di salto in lungo. Un settimo posto mondiale allo stadio Pascual Guerrero, contro atleti di due anni più grandi, in un contesto globale che conoscerà sempre meglio anno dopo anno. La misura di 7,76 (+0.7), conquistata al terzo turno di salti dopo aver rischiato l'eliminazione per i due nulli iniziali, lo lascia indietro di quattordici centimetri dal podio, nella gara vinta da Erwan Konate, campione in carica, in grado di piazzare il salto decisivo al quinto turno con 8,08 (+0.4). Sul podio anche Cuba e Brasile: argento ad Alejando Parada (7,91/+0.1), bronzo a Gabriel Luiz Boza (7,90/+0.2). Quarto lo statunitense Curtis Williams (7,86/+0.8), quinto l'irlandese Reece Ademola (7,83/+0.6), sesto lo statunitense che partiva da leader stagionale Johnny Brackins (7,81/+0.6), quindi il settimo posto di Furlani, frenato dai primi due nulli, bravissimo a raddrizzare la finale al terzo, e poi privo della solita brillantezza nei tre salti finali, con 7,36, 7,45 e il nullo conclusivo.