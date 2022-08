Mondiali U20, Tebogo 'umilia' gli avversari: che record in Colombia!

CALI (COLOMBIA) - Il mondo dell'atletica scopre un nuovo immenso talento. Si tratta di Letsile Tebogo , un fuoriclasse con le ali ai piedi che sembra avere tutte le potenzialità per diventare uno dei più grandi velocisti del mondo. Il 19enne sprinter del Botswana dimostra di che pasta è fatto nella finale dei 100 metri ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento a Cali, in Colombia . Il giovane velocista fa subito il vuoto a metà gara mettendo in mostra un'imbarazzante superiorità rispetto ai suoi coetanei e stampando un tempo pazzesco di 9"91, record mondiale U20 . Un tempo incredibile che, ai Mondiali statunitensi di Eugene , quello dei 'più grandi', gli sarebbe valso il quarto posto alle spalle dei tre americani Kerley, Bracy e Bromell .

Tebogo, che personalità: 'umilia' i coetanei in gara

Nonostante la giovanissima età, Tebogo è pronto a raccogliere il testimone di un mostro sacro dell'atletica, Usain Bolt. Il mondo dell'atletica è concorde infatti nell'etichettarlo come il 'nuovo Bolt'. Un soprannome che sembra cucito su misura non solo per la velocità che riesce a sprigionare in pista ma soprattutto per gli atteggiamenti da spaccone che ricordano, da vicino, quelli esternati dal fuoriclasse giamaicano nei suoi più grandi successi in carriera. Sulla pista colombiana infatti il 19enne velocista non solo stacca un tempo record ma avrebbe potuto fare ancora meglio se non avesse deciso - con una scelta chiaramente premeditata - di frenare una ventina di metri prima del traguardo per girarsi alla sua destra e deridere il giamaicano Bouwahjgie Nkrumie, l'avversario più a ridosso. Tebogo ha di fatto corso senza guardare avanti per qualche secondo, al punto che anche Nkrumie ne ha 'ammirato' con un certo risentimento. Il giamaicano, contrariato per l'evitabile show del giovane vincitore, chiude comunque la sua gara al secondo posto con il tempo di 10"02, nuovo record nazionale U20 e settimo tempo all-time nella categoria, mentre la medaglia di bronzo se l'è aggiudicata il sudafricano Benjamin Richardson con 10"12, che ha superato al fotofinish il thailandese Puripol Boonson, quarto in graduatoria.

