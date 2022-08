Mondiali U20, salto in lungo: bronzo per Marta Amani

CALI (Colombia) - Marta Amani ha conquistato la medaglia di bronzo nel salto in lungo femminile ai Mondiali Under 20 di atletica leggera firmando il nuovo primato personale con 6.52, un centimetro in più rispetto al salto realizzato agli Assoluti di Rieti. L'azzurra, all'ultimo tentativo e sotto la pioggia, è riuscita a piazzare la zampata rimontando dal 6° posto fino al gradino più basso del podio battendo: l'australiana Surch (6,45), la polacca Matuszewicz (6,31), la sudafricana Fouche (6,31). Medaglia d'oro alla bulgara Plamena Mitkova (6,66), argento per la padrona di casa Natalia Linares (6,59).