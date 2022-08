Europei, Giupponi super: bronzo nella 35 km di marcia

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Un super Matteo Giupponi conquista la prima medaglia per l'atletica italiana agli Europei di Monaco di Baviera, in Germania. Il 33enne di Bergamo si classifica terzo nella 35 km di marcia fermando il cronometro a 2h30:34. L'azzurro ha gareggiato sempre per le posizioni di vertice conducendo per lunghi tratti alle spalle dell'assoluto dominatore Miguel Angel Lopez, oro in 2h26:49. Oltre allo spagnolo, imprendibile, Giupponi ha dovuto fare i conti con il tedesco Christopher Linke, che lo ha superato a una decina di km dall'arrivo e ha messo al collo la medaglia d'argento (2h29:30). Il bergamasco, a 6 dal traguardo, attacca e sorpassa lo spagnolo Manuel Bermudez, ai piedi del podio con 2h32:31. Per Giupponi, legato sentimentalmente alla marciatrice azzurra Eleonora Giorgi e presto papà, è la prima medaglia internazionale della carriera a livello assoluto, dopo essersi messo in luce nelle scorse stagioni anche nella 20 km piazzandosi ottavo ai Giochi di Rio nel 2016.