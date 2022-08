Europei, argento Dallavalle nel triplo. Lancio del martello: bronzo Fantini

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Medaglia d'argento per Andrea Dallavalle nel salto triplo maschile agli Europei di atletica in svolgimento a Monaco nell'ambito della rassegna multisport. L'atleta azzurro ha fatto segnare la misura di 17.04 al quinto salto, dopo aver iniziato la gara con due nulli. L'oro se lo è aggiudicato il portoghese Pedro Pichardo (17.50), già campione del mondo un mese fa a Eugene. Bronzo invece al francese Jean-Marc Pontvianne con 16.94. Si ferma ai piedi del podio Tobia Bocchi, quarto con 16.79, mentre l'altro azzurro in finale, Emmanuel Ihemeje, ha chiuso nono con 16.55.