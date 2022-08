Europei, trionfo Tamberi nel salto in alto: è medaglia d'oro!

MONACO DI BAVIERA - Gianmarco Tamberi trionfa nella finale del salto in alto agli Europei di Atletica di Monaco di Baviera. Il campione olimpico, medaglia d'oro a Tokyo 2020, si impone dopo il rinvio delle gare per pioggia. Per lui un primo pulito 2.18, poi 2.23 a primo salto, 2.27 a primo salto. Il primo errore arriva a 2.30, insieme a Protsenko e Potye. Poi al secondo salto Tamberi riesce a superare il 2.30 mentre l'ucraino e il tedesco sbagliano ancora: è medaglia d'oro.

Fassinotti esce a 2.18

Finale invece da dimenticare per l'altro azzurro Marco Fassinotti, che sbaglia per tre volte a 2.18 e viene dunque eliminato senza misura. "Quando le cose non funzionano, siamo noi che non le facciamo funzionare. Era una gara difficile oggi, ma 2,18 lo faccio in allenamento. Oggi un po' mi vergogno, anche se negli ultimi anni sto cercando di non farlo", ha detto ai microfoni della Rai.