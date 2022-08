Europei, l'Italia va finale nella staffetta 4x100 anche senza Jacobs

MONACO DI BAVIERA (Germania) - L' Italia centra l'accesso in finale nella 4x100 maschile agli Europei di atletica in svolgimento a Monaco. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Patta , Wanderson Polanco , Matteo Melluzzo e Chituru Ali ha chiuso al quinto posto la propria batteria ma è stato ripescato con il crono di 39"02, settimo crono complessivo.

Jacobs rinuncia alla corsa: i dettagli

Marcell Jacobs ha deciso durante il riscaldamento in pista di non gareggiare nella batteria della staffetta azzurra 4x100 maschile. La notizia è stata comunicata direttamente dalla Fidal, con il campione olimpico e continentale che è stato rimpiazzato in pista da Wanderson Polanco.