Jacobs, esclusione dalle finali di Diamond League in Svizzera

Marcell Jacobs è stato escluso dalle finali della Diamond League , in programma l'8 settembre a Zurigo . A deciderlo sono stati gli organizzatori dell'ultima grande competizione internazionale d'atletica in Svizzera . Il campione olimpico italiano, incoronato campione europeo nei 100 metri a Monaco di Baviera aveva precisato di aver chiesto l'invito alla finale della Diamond League di settembre. L'azzurro, più volte infortunato quest'anno, non ha potuto partecipare a nessuno dei sei 100 metri del circuito del main meeting, senza potersi di conseguenza qualificare per la finale di Zurigo.

Il co-direttore della manifestazione Andreas Hediger ha specificato: "Non c'è altro modo per venire, nessuno può essere invitato senza essere qualificato, a parte i pochi jolly per gli atleti nazionali. Naturalmente, abbiamo discusso con l'entourage di Marcell Jacobs dopo gli Eugene Worlds su questo. Infatti, non possiamo invitare Marcell Jacobs a gareggiare nei 100 metri delle finali della Diamond League, non più di Karsten Warholm (Campione olimpico, europeo e primatista mondiale nei 400 ostacoli, ndr) a gareggiare nei 400 ostacoli, che ci piaccia o no".