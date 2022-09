TORINO - Rinviati ancora i Mondiali indoor di Nanchino, in Cina, che erano previsti a marzo 2023 ma sono slittati a causa della pandemia. World Athletics, il massimo organo dell'atletica mondiale, ha deciso di riprogrammarli per il 2025, un anno dopo l'edizione di Glasgow 2024. Nella prossima stagione al coperto, dunque, si eviterà la concomitanza Europei-Mondiali in poche settimane: la rassegna clou dell'inverno 2023 resta quella continentale di Istanbul (Turchia) in programma dal 2 al 5 marzo.