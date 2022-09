Atletica, Jacobs e Tamberi tra le candidature per l'atleta europeo dell'anno

Sono presenti gli azzurri Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi tra le 10 nominations della European Athletics per l'Atleta europeo dell'anno. Gli eroi di Tokyo saranno dunque alla cerimonia che si svolgerà a Tallinn (Estonia) il 22 settembre, e che celebrerà la stagione, premiando le stelle che si sono maggiormente distinte. Sui profili social della EA (Instagram, Facebook, Twitter) è stato lanciato il sondaggio online che andrà a pesare per un quarto sul voto complessivo, costituito per gli altri tre quarti dalle preferenze delle Federazioni, dei media e da esperti. Jacobs in questa annata ha vinto l'oro ai Mondiali indoor nei 60 con il record europeo di 6"41 a Belgrado e il titolo continentale dei 100 metri a Monaco. Per Tamberi invece bronzo mondiale indoor dell'alto, la vittoria agli Europei e il sigillo finale in Diamond League. L'Italia, nella categoria maschile, grazie al duo azzurro delle Fiamme Oro, è l'unica nazione con due candidati.