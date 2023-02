Lo riconoscete? Ha perso 12 milioni in un lampo e ora è sul lastrico

Usain Bolt ha parlato per la prima volta della truffa milionaria di cui è rimasto vittima. Una brutta storia che ha fatto il giro del mondo e che è ancora tutta da chiarire. La leggenda giamaicana aveva deciso di investire una buona fetta dei guadagni incassati durante la sua carriera, su un conto intestato presso la Stocks and Securities Limited (SSL). La società giamaicana però ha dovuto fare i conti con delle “anomalie”: in pratica dal conto di Bolt sono spariti più di 12 milioni di dollari, con il saldo che si aggira al momento intorno ai 12mila dollari. La stessa sorte è toccata ad altri 40 clienti: la Commissione per i servizi finanziari della Giamaica che sta indagando per provare a risalire ai responsabili.

Le dichiarazioni di Bolt sulla vicenda

"Sarà sempre una situazione triste per chiunque perdere ciò per cui ha lavorato duramente. Questa lo è estremamente e sono decisamente deluso. Non voglio dire troppo ma, come sappiamo, dal punto di vista di tutti non si capisce bene. Ho letto alcuni commenti e tutti sono confusi. Sono confuso quanto il pubblico, ma vedremo cosa succede". Bolt ha poi aggiunto: "Non sono al verde, ma mi ha sicuramente messo un freno quanto accaduto. Era per il mio futuro. Tutti sanno che ho tre figli, mi occupo ancora dei miei genitori e voglio ancora vivere molto bene".