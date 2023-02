Clamoroso Jacobs: ko agli Assoluti e infortunio, trionfo Ceccarelli!

ANCONA - Impresa di Samuele Ceccarelli nella finale dei 60 metri indoor degli Assoluti di atletica leggera , in scena ad Ancona. Il 23enne della Firenze Marathon ha vinto la gara con 6"54, suo miglior tempo di sempre battendo Jacobs , secondo a un solo centesimo (6"55). Per il campione olimpico dei 100 metri, lontano dalla migliore condizione fisica, c'è stato un problema fisico al termine della finale: una smorfia di dolore e un risentimento alla coscia sinistra, ancora da capire quanto importante visto che siamo a pochi giorni di distanza dagli Europei.

Ai microfoni di RaiSport, Ceccarelli ha dichiarato: "“E’ qualcosa di incredibile, per me è già un onore aver corso con Marcell Jacobs, siamo su due pianeti diversi. Primo titolo italiano così, una sensazione pazzesca. E' stata una bella gara. Sono riuscito a correre e a spingere come volevo. Adesso andiamo a Istanbul e vediamo cosa succede".