Atletica, Tamberi cambia allenatore: ha scelto Giulio Ciotti ex campione di salto in alto

Gianmarco Tamberi ha deciso di affidarsi a Giulio Ciotti, attuale allenatore della nazionale per il settore salto in alto. Ex atleta di salto in alto, Ciotti vanta un personale di 2,31 mt e in carriera ha collezionato 6 titoli di campione italiano assoluto. Come allenatore è riuscito a portare per la prima volta un atleta sammarinese alle Olimpiadi (Rio 2016). "La mia scelta per la guida tecnica è ricaduta su di lui per le tantissime affinità tecniche che ci uniscono - ha dichiarato Tamberi, olimpionico a Tokyo e guidato per anni dal padre Marco - Giulio ha sempre cercato di sperimentare e approfondire con i suoi atleti un salto che è molto simile al mio, ovvero improntato nella velocità e nel rimbalzo allo stacco.