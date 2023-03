Tortu, dalle scarpe da corsa al grembiule: volontario alla mensa di Milano

Filippo Tortu , oro nella staffetta 4×100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, ha partecipato a 'Volontario all'Opera per un giorno ', il progetto di Opera San Francesco che vede tra i suoi volontari alcuni tra i volti più noti del paese, anche nel panorama dello sport. Per una volta, l'azzurro ha così indossato un grembiule rosso e non le scarpe da corsa. Per un'ottima causa. Tortu ha voluto trascorrere una mattinata all'Opera San Francesco e conoscere in prima persona la realtà di accoglienza e aiuto gratuiti che dal 1959 a Milano è un punto di riferimento per i poveri e qualsiasi persona in difficoltà. La prima tappa della visita è stata al Servizio Docce e Guardaroba dove, accompagnato da fra Marcello Longhi, presidente di Osf, il campione italiano ha visto come ogni giorno in media 110 persone possono fare una doccia e 35 ricevono un cambio d'abito gratuito grazie a Osf e ai suoi volontari. In Mensa invece l'azzurro si è messo al lavoro concretamente: con grembiule e badge si è trasformato in volontario e ha scodellato un piatto fumante di risotto ai commensali del Servizio storico di Osf (2.000 circa al giorno). Sorridente e socievole, il velocista ha, anche se per poco, potuto fare esperienza in prima persona di quale sia l'impegno dell'Opera San Francesco, rimanendone meravigliato positivamente .

Tortu: "La condivisione è importante, diamo sostegno a chi soffre"

Infatti, alla fine del 'suo turno' Tortu ha dichiarato: “È stata una bellissima mattinata quella in Osf. Ho visto con i miei occhi quanta voglia, passione e organizzazione ci sia dietro questo mondo che conoscevo ma non personalmente. Reputo il momento del pasto molto importante per la quotidianità di ognuno di noi. È condivisione. E mi ha fatto piacere trascorrerlo con queste persone. Opera San Francesco è unione". L'esperienza di Filippo Tortu fa parte del progetto di Osf 'Volontario all'Opera per un giorno' ideato per diffondere al grande pubblico l'impegno e il lavoro di Opera San Francesco, la realtà fondata il 20 dicembre 1959 da Fra Cecilio - portinaio del convento di viale Piave - che in quel giorno inaugurò la Mensa dei Poveri di corso Concordia, la stessa che tutt'oggi è capace di offrire fino a 2300 pasti al giorno a chi si trova in difficoltà. Il primo servizio di Osf, al quale negli anni sono susseguiti molti altri, allo scopo di dare un sostegno concreto a chi soffre. Da allora infatti, uomini, donne e famiglie, italiani e stranieri, possono contare su due Mense - a quella storica si è infatti aggiunta la più recente in piazzale Velasquez; un Servizio Docce e Guardaroba che permette loro di lavarsi e avere degli abiti puliti; sul Poliambulatorio grazie al quale ricevono cure mediche e medicinali gratuitamente; sull'Area Sociale che offre supporto per la ricerca di lavoro, guida e assiste gli utenti che intendono riprendere in mano la propria vita professionale, sociale o hanno necessità di una sistemazione abitativa.

Donazioni a beneficio dei poveri: il lavoro dei volontari

Senza dimenticare il Centro Raccolta dove i cittadini possono consegnare le loro donazioni di indumenti o medicinali che andranno a beneficio dei poveri. Tutto questo è da sempre reso possibile grazie a un grande numero di volontari, persone che hanno deciso di impegnarsi concretamente a favore del prossimo meno fortunato. Più di 1200 cittadini - 200 dei quali medici - consentono ogni giorno il perfetto svolgimento di tutte le attività di aiuto dell'Opera San Francesco. Fra Marcello Longhi, presidente dell'Opera San Francesco, in merito all'iniziativa capire ha aggiunto: “Sono sempre contento di aprire le porte dei nostri servizi ai cittadini: è il modo migliore per far concretamente cosa facciamo e come lo facciamo. Tutto ciò che Osf garantisce alle persone in povertà è realizzabile grazie ai donatori e ai volontari a cui va il nostro più accorato grazie. 'Volontario all'Opera per un giorno' è una fantastica iniziativa per diffondere questo enorme bene e non posso che essere grato a chi vi partecipa con passione ed entusiasmo". Opera San Francesco per i Poveri solo nell'ultimo anno ha distribuito 623.423 pasti, 22.192 ingressi alle docce, 4.384 cambi d'abito e 29.897 visite mediche. 384 cambi d'abito e 29.897 visite mediche.