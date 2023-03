Euroindoor, Jacobs e Ceccarelli in semifinale dei 60 metri

ISTANBUL (Turchia) - Sono in semifinale Marcell Jacobs (6.57, miglior tempo del round) e Samuele Ceccarelli (6.62, settimo crono) , che passano agevolmente l'ostacolo delle batterie. Oggi pomeriggio (appuntamento alle 16:45 italiane) ai Campionati europei indoor di Istanbul nei 60 metri uomini, il nuovo appuntamento che mette in palio la presenza in finale. Eliminato, invece, il terzo azzurro al via, Roberto Rigali (6.74).

Jacobs in semifinale

Questo il commento di Marcell Jacobs subito dopo la qualificazione: "Feeling ok, ma la partenza è molto migliorabile, mi sono sentito come cadere nella prima parte. Però poi l'uscita mi è sembrata molto buona. Adesso vado a riposare un po', e ci rivediamo in semifinale. Le scarpe? Solo una questione di sensazioni, ho avuto poco tempo per lavorare con le nuove, quindi in un'occasione importante come questa ho scelto di utilizzare quelle che ero abituato ad usare prima".