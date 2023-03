Atletica, Ceccarelli in lacrime sul podio: "Un sogno". E Jacobs...

“Almeno una lacrima doveva scendere, perché questa vittoria vuol dire davvero tanto. Non ce l’ho fatta a resistere, è stato più forte di me. È il sogno di chi fa sport, cantare l’inno sul gradino più alto, non potevo non emozionarmi in un momento del genere. Condividere il podio con il campione olimpico è un po’ strano. È una sensazione nuova, in un’unica trasferta ho portato via tutto quello che potevo. È anche merito del mio coach, non sono sempre facile da gestire negli allenamenti. È da quando ho iniziato a fare atletica che sogno di poter essere su un palcoscenico come questo. È la medaglia più bella che posso appendere in camera". Lo ha dichiarato Samuele Ceccarelli dopo la premiazione con la medaglia d'oro vinta nei 60 metri agli Europei indoor di atletica leggera.