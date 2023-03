Larissa Iapichino supera la madre Fiona May: record italiano e argento europeo

ISTANBUL (Turchia) - Larissa Iapichino entra nella storia dell'atletica italiana! Agli Europei indoor in scena alla Atakoy Arena di Istanbul Larissa ha conquistato la medaglia d'argento nel salto in lungo andando anche (con l'ultimo salto) a ritoccare il record italiano al coperto di 6,97. La Iapichino aveva già eguagliato il record italiano, detenuto dalla mamma Fiona May (6,91), due anni fa ad Ancona. L'atleta azzurra ha chiuso a soli tre centimetri dal 7,00 registrato dalla britannica Jazmin Sawyers (oro). Terzo posto per la campionessa iridata indoor, la serba Ivana Vuleta (6,91).