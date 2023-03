Mennea, nasce il Premio Letterario Sportivo Internazionale

SALERNO - In occasione dell’anniversario della morte di Pietro Mennea la Fondazione “Fioravante Polito” ha istituito per la prima volta il Premio Letterario Sportivo Internazionale “Pietro Mennea”, il tutto con il benestare dalla moglie di Pietro, Manuela. Nella sua lunga vita costellata di successi Mennea non era soltanto un professionista eccezionale ma anche un grande appassionato di libri, ha scritto molti saggi e libri. Da qui l'idea del riconoscimento alla sua memoria per premiare gli autori che hanno realizzato libri a tema sportivo, con l’attribuzione di tre premi per le categorie romanzi, saggi e libri tecnici. A partecipare saranno tutti i libri rientranti nelle tre categorie sopra citate pubblicati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre dello stesso anno.