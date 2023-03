Pistorius chiede la libertà condizionale dopo 10 anni di carcere

Pistorius e l'omicidio della fidanzata

Pistorius è stato aveva sparato più volte a Steenkamp attraverso la porta del bagno di casa sua, da qui la condanna a 13 anni e cinque mesi di carcere nel 2017, dopo l'ultimo grado di giudizio. In Sud Africa, la legge consente che i condannati per reati gravi possono beneficiare della libertà condizionale dopo aver scontato metà della pena, Pistorius lo ha fatto tenendo conto anche del periodo trascorso in carcere dalla fine del 2014 durante l'iter processuale.