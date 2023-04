Jacobs, il tecnico: “Dopo una serie di successi serve qualche schiaffo”

Corre sulla pista del Paolo Rosi di Roma tutti i giorni della settimana al mattino, il pomeriggio suda abbondantemente in palestra. Questo il menu settimanale di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 e della 4x100. Fasi della giornata il velocista mostra su Instagram, informando che sta preparando la stagione estiva, dopo essere uscito da quella indoor senza lo scettro del più veloce nei 60m in Europa, ceduto a Samuele Ceccarelli. Paolo Camossi tecnico del gardesano ha ricordato che il suo allievo è sceso in pista nove volte nel corso dell’inverno, partendo la Lodz (6”57 unica vittoria) arrivando sino agli Europei di Istanbul, transitando per Lilla (2º/6”57, preceduto dal kenyano Omanyala, e agli Assoluti di Ancona (6”55), dove per la prima volta è stato battuto da un italiano, Ceccarelli, dopo l’oro olimpico. Lo scorso anno le gare furono 12, tutti successi, compresa quella mondiale ai danni di Coleman a Belgrado (6”41), meno una squalifica per falsa partenza. «Queste le uscite del mio pupillo - commenta Paolo Camossi -, non mi si chieda se ha corso poco o tanto, ogni tecnico ha le sue strategie, ritengo che nello sprint sia importante allenare anche una sorta di stanchezza nervosa, che affronti principalmente gareggiando. Marcell ama la competizione, la sfida. D’accordo gli allenamenti, ma scendere in pista tutt’altra cosa. Non è stata un flop la stagione invernale, chiaro che non ci si accontenta mai, abbiamo preso qualche schiaffone, a volte serve dopo un serie di successi, poi c’è stato anche il cambio di scarpe, sembra tutto facile ma è stato passare come passare dalla guida da un’auto benzina a una diesel o viceversa, oppure cambiare la moto. Adesso, ad ogni buon conto, problemi non ne esistono più. Non ha ancora stabilito quando esordire, anche se da più parti ho letto che la nostra prima volta sui 100 metri dovrebbe essere nella Diamond League a Rabat (28 maggio). Nulla è ancora deciso. Attendo che il nostro manager (Marcello Magnani) chiuda determinati contratti, poi ufficializzeremo».