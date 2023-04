Simone Biles, il matrimonio segreto con Jonathan Owens: l'incontro online

Simone Biles, l'infanzia difficile e gli abusi

Alle sette medaglie olimpiche e le 25 ai mondiali, Simone ha aggiunto questo nuovo traguardo. La Biles, che non aveva avuto un'infanzia facile (non ha mai conosciuto il padre ed è stata affidata ai servizi sociali, poiché la madre aveva delle dipendenze), nel 2018 aveva rivelato di essere una delle vittime dell'ex medico della squadra femminile americana Larry Nassar. Quest'ultimo è stato condannato all'ergastolo per violenza sessuale commessa nel corso di due decenni su più di 250 giovani atlete. Alle Olimpiadi di Tokyo si è ritirata perché non era serena, non riusciva a "liberarsi dai demoni nella mia testa, devo pensare alla mia salute mentale, sono come una persona che si sveglia e non ci vede più".