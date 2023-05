Atletica, Kerley provoca Jacobs: "Voglio batterlo prima dei Mondiali"

"Se qualcuno organizza una sfida tra me e Marcell Jacobs io ci sarò, ma non so se lui verrà. Ma se ci sarà una gara ovviamente vincerò io. In ogni caso, spero di affrontarlo prima dei Mondiali a Budapest". Da Doha, dove domani è in programma il primo meeting dell'anno della Diamond League 2023, lo statunitense Fred Kerley, argento nei 100 metri a Tokyo dietro a Jacobs, rilancia la sfida all'olimpionico azzurro. I due si 'punzecchiano' da settimane sui social, e ora, al primo vero appuntamento agonistico della stagione all'aperto, Kerley rilancia, auspicano che venga organizzato un confronto diretto prima di Budapest, "anche con solo noi due come protagonisti. Sarebbe anche vantaggioso, e un bello spot, per l'atletica", disciplina di cui a volte viene criticata la rarità degli scontri tra i migliori delle varie discipline.