Atletica, Di Mulo: "Jacobs fa squadra, la 4x100 è viva"

È il momento delle staffette . Domenica a Firenze primo round dei nostri velocisti con l’intento di scaldare i motori in vista della stagione all’aperto che muove i primi passi. La 4x100 maschile , oro olimpico a Tokyo , ha un compito importante: impadronirsi del pass mondiale, che purtroppo non ha ancora conquistato. A tale riguardo, si sono svolti già un paio di raduni, a Roma, sotto la guida del professor Filippo Di Mulo , 63 anni, responsabile della velocità.

Presenterà due squadre a Firenze? «Certamente. La prima sarà composta dai tre azzurri di Tokyo, il quarto da scegliere tra Melluzzo o Ricci in seconda frazione, in prima Patta, poi Desalu in curva e Tortu in ultima».

Come sono andati? «Il primo è servito per tornare a frequentarci, era dallo scorso agosto (Europei di Monaco, ndr) che non ci si vedeva. Jacobs era al rientro dopo la stagione indoor e Ceccarelli per iniziare a frequentare il gruppo. Meglio certamente la seconda volta (si è conclusa venerdì 28 aprile) anche se il martedì non riusciva nulla, ci siamo fermati, confrontati nelle ultime giornate tutto è filato liscio. La motivazione è importante».

Professore, dopo due raduni c’è uno spazio per il terzo? «No, ci si vede due giorni prima per la Coppa Europa (2 giugno, ndr) e domenica a Firenze».

Jacobs e Ceccarelli neppure convocati.

«Era nei patti, Jacobs è campione olimpico dei 100, lascio al suo tecnico la preparazione in vista di Budapest. Con noi ha lavorato bene, è l’anima del gruppo, sa cos’è il gioco di squadra. Marcell ha garantito la sua presenza in Coppa Europa (23-25 giugno, ndr) e qualora l’orario delle gare lo permettesse, a Parigi il 9 potrebbe schierarsi con noi, dopo la gara individuale sui 100. Su Ceccarelli il discorso era chiaro sin dall’inizio: sia lui che Marcell hanno fatto tutta la stagione indoor, sino a giugno non gareggeranno».

Le viene imputato di essere un conservatore.

«Pronto a smentirlo. Sarà assai difficile che non metta come primo frazionista Lorenzo Patta, al primo raduno fu un vero e proprio disastro, poi è talmente migliorato che rasenta la perfezione, con una freddezza e sicurezza nel cambio ineguagliabili, a lui non sfugge nulla, in gara mai un errore, è lo staffettista per eccellenza. Desalu è un ottimo come interprete della curva, esordirà a livello individuale nei 400, per poi ritornare sulle distanze più brevi. Tortu ha un ottimo lanciato, è meglio in ultima dato che nella doppia azione (ricevimento e consegna del testimone), non si trova a suo agio. Tutti dati che da anni conservo nel mio data-base».

Parlavamo di conservatorismo…

«Niente affatto. Ricordatevi che ho fatto esordire in staffetta Tumi a Daegu nel 2011, Donati a Berlino 2009, Patta a Tokyo, dove ho provato una delle mie più grandi soddisfazioni con l’oro nella 4x100. A Barcellona 2010 un quartetto (Donati, Collio, Di Gregorio e Checcucci) che non valeva i mostri sacri Tilli, Pavoni, Simionato Mennea ha migliorato il record che resisteva dal 1983».

E le ragazze della 4x100 che hanno già conquistato il pass mondiale?

«Sono molto ottimista sul quartetto azzurro. Avete visto agli Europei di Monaco pur schierando in ultima frazione l’esordiente Alessia Pavese abbiamo centrato il terzo posto. Le ragazze nelle ultime edizioni di manifestazioni importanti hanno centrato il primato italiano. La medaglia a Budapest non è una chimera, non ci si deve porre dei limiti, nella staffetta veloce può succedere di tutto, portiamo il testimone sino alla fine e poi vediamo».