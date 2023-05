Atletica, morta a 24 anni Flavia Ferrari

TORINO - Si è sentita male mentre correva ed è morta così Flavia Ferrari, 24 anni, ex mezzofondista, azzurra nelle Nazionali giovanili. A darne notizia la Fidal, che ricorda l'atleta romana, che ha gareggiato per la Studentesca Rieti Milardi e nella categoria juniores ha indossato la maglia della Nazionale partecipando agli Europei under 20 del 2017 a Grosseto negli 800 metri. Si era poi ritirata all'inizio del 2020 per seri problemi di salute che non le avevano permesso di continuare l'attività. Nel 2021 si era anche laureata in scienze biologiche. La corsa, lo sport e l'atletica le erano rimaste dentro, anche se non più praticabili agonisticamente. "Alla famiglia - scrive la federazione atletica - vanno le condoglianze del presidente Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l'atletica italiana".