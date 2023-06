Atletica, Furlani meglio di Howe: nuovo record italiano U20

Mattia Furlani firma a Hengelo, in Olanda, il nuovo primato italiano under 20 del lungo. Con il vento addirittura a sfavore, l'azzurrino vola a 8,24 superando il record stabilito da Andrew Howe 19 anni fa con 8,11 a Grosseto quando vinse l’oro mondiale U20. Per Furlani manca un solo centimetro per lo standard dei Mondiali di Budapest, diventando il quarto italiano di sempre a soli 18 anni dopo Howe (8,47), Giovanni Evangelisti (8,43) e Simone Bianchi (8,25).