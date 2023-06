Atletica, Jacobs 7° a Parigi: "Gara da buttare, avevo le gambe di cemento"

Altetica: Jacobs, gara da buttare via, ma sto correndo

"La prima parte non mi è dispiaciuta ma nel finale le gambe sono diventate non di legno, ma di cemento per le tre settimane in cui non ho potuto lavorare. Però sto correndo, questo per me è importante. È una gara da buttare via, con un tempo che non facevo da anni, però sono tornato a fare la cosa che mi rende più felice", le parole di Marcell Jacobs, ai microfoni di Raisport, dopo la gara dei 100 metri all'aperto a Parigi.