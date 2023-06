Fair play a Lucca: rinuncia alla vittoria per soccorrere l'avversario

LUCCA - Gran gesto di fair play durante una corsa sulla pista di atletica leggera dello stadio Moreno Martini di Lucca in occasione del Gran Galà Esordienti. Il protagonista si chiama Gioele di 11 anni della Virtus Lucca e la corsa era i 400 metri, il giovane stava lottando per la vittoria nello sprint finale con un avversario dell’Atletica Massarosa quando, inavvertitamente, i due si sono toccati ed il rivale è caduto. Gioele non ci ha pensato un attimo, al posto di volare in solitaria per la vittoria si è fermato a soccorrere l'altro concorrente. Una volta rialzati i due hanno ripreso la corsa chiudendo 2° e 3° ma ricevendo l'abbraccio e l'applauso dei concorrenti e spettatori.