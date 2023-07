Tortu, accertamenti dopo l'infortunio: lussazione alla spalla destra

Il campione olimpico Filippo Tortu si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica presso la clinica Columbus di Milano. "Accompagnato dal suo ortopedico di fiducia Marco Bigoni, l'atleta è stato seguito dal professor Genovese. L'RMN - informa una nota - evidenzia una lussazione della spalla destra, la cui entità non dovrebbe compromettere la partecipazione di T ortu ai prossimi Mondiali di Budapest. Consultati il medico federale Dino Petrucci e il medico personale dell'atleta Marco Bigoni, è stato deciso di riposare per 3 giorni per una successiva rivalutazione della situazione in vista di un'eventuale partecipazione ai Campionati Italiani del prossimo weekend".

L'infortunio di Tortu

Ieri Tortu è stato tra i protagonisti del bel risultato ottenuto dalla 4x100 azzurra con la la qualificazione per i Mondiali di Budapest correndo in 38.04 a Grosseto. L'atleta si è infortunato a gara finita, esultando per il successo. "Abbiamo cercato, voluto e sognato talmente tanto questa qualificazione ai Mondiali - il suo commento a fine gara sui social - che quando ho scoperto che ce l'avevamo fatta, ho esultato come mai in vita mia... forse troppo, perchè per l'esultanza mi è uscita la spalla.Fa male, ma fa meno male se penso che si va a Budapest!".