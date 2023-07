Battocletti nella storia: nuovo record italiano nei 5000 mt dopo 27 anni!

LONDRA (Inghilterra) - Superba Nadia Battocletti a Londra! Nella decima tappa della Diamond League la mezzofondista azzurra ha firmato il record italiano dei 5000 metri con 14'41"30 e dopo 27 anni batte il 14'44"50 di Roberta Brunet (Colonia 16 agosto 1996). La 23enne delle Fiamme Azzurre chiude la prova all'8° posto togliendo circa cinque secondi al suo 14'46"29 dei Giochi di Tokyo e sigla anche lo standard per le Olimpiadi di Parigi 2024, nella super gara dell'etiope Gudaf Tsegay .

Battocletti: "Grande conquista"

Le parole dell'atleta azzurra a fine gara: "A un mese dai Mondiali è una grande conquista. L'obiettivo era migliorare lo stagionale e se possibile fare anche il 'minimo' olimpico. Ci sono riuscita e adesso vorrei continuare su questa strada, crescere di giorno in giorno come persona e come atleta".