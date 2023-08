Iapichino e Furlani, salti sul futuro: Italia, a Budapest grandi ambizioni

Un Mondiale a undici mesi dall’Olimpiade è un proiettarsi in avanti e per l’Italia dell’atletica che guarda a Parigi 2024 non c’è metafora più stuzzicante del salto in lungo. Da Larissa Iapichino a Mattia Furlani, la squadra azzurra non si è mai trovata a schierare contemporaneamente due campioni tanto forti nel lungo.

Alle spalle di entrambi c’è un patrimonio genetico invidiabile e una consuetudine familiare con le piste di atletica, il resto ce l’hanno messo loro, lavorando su un talento indiscutibile per arrivare a emergere in ambito internazionale. Mattia ha solo 18 anni, ma già da più di un anno si è fatto conoscere all’estero, prendendosi due medaglie d’oro agli Europei under 18 con l’inusuale accoppiata lungo-alto. Messo da parte l’amore per l’alto (di cui è specialista la sorella Erika) Furlani quest’anno si è concentrato sul lungo atterrando 8,24 lo scorso giugno e prendendosi pochi giorni fa il titolo europeo Under 20. «Prima o poi arriverà anche al record italiano (8,47 di Andrew Howe ndr). È solo una questione di tempo» assicura Giovanni Evangelisti, il lunghista azzurro che negli Ottanta sfidava gente come Carl Lewis e Mike Powell.

Il talento di Larissa Iapichino

Larissa è poco più vecchia (Mattia è nato nel 2005, lei nel 2002), ma ogni suo progresso viene monitorato sin da quando era una ragazzina. Se sei figlia di Fiona May e ti dedichi al salto in lungo, non può essere altrimenti. Dal 6,91 saltato all’inizio del 2021 al 6,97 di questa stagione non ci sono solo 6 centimetri di progresso ma un’intera evoluzione supervisionata da papà Gianni, che abbina al ruolo genitoriale quello di allenatore. In questa stagione la nuova dimensione tecnico-agonistica di Larissa è stata certificata dai successi in Diamond League: Firenze, Stoccolma, Monte Carlo, nel 2023 Iapichino ha battuto campionesse olimpiche, mondiali ed europee. Le aspettative per il Mondiale di Budapest che inizierà il 19 agosto (con Larissa impegnata nelle qualificazioni del lungo femminile già nella prima giornata, con finale domenica 20 agosto) sono alte, ma c’è un dettaglio che non va sottovalutato: Furlani è al debutto in un Mondiale dei grandi e la stessa Larissa ha un’unica esperienza precedente all’aperto, quella fatta l’anno scorso a Eugene, dove non andò oltre le qualificazioni, chiudendo al 14° posto con 6,60. Da allora le prospettive per lei sono cambiate e l’argento agli Europei indoor di Istanbul le ha dato nuove sicurezze.