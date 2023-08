Atletica, Stano ko ai Mondiali: si ritira nella 20 km di marcia

C'era grande attesa per la prova di Stano: la gara di oggi ha aperto il programma dei Mondiali di atletica leggera, in scena a Budapest. L'azzurro, che era 27° dopo 15 chilometri, ha alzato bandiera bianca e si è ritirato. Da capire se Stano ha accusato problemi fisici o se, visto l'andamento della gara, si è voluto risparmiare in vista della 35 km di giovedì. L'oro è andato allo spagnolo Martin mentre completano il podio lo svedese Kallstrom, medaglia d'argento, e il brasiliano Bonfim, bronzo. Undicesimo posto per l'altro italiano in gara, Francesco Fortunato con il tempo di 1h19″01. La partenza della 20 km di marcia maschile, prima prova dei Mondiali di atletica leggera di Budapest, era stata rinviata di due ore, dalle 08:50 alle 10:50, a causa di un temporale.

Stano, tutta la delusione nelle sue parole

A fine gara, Massimo Stano ha dichiarato: "Bisogna prenderla con filosofia, speriamo nella 35km ma ero convinto di potermi giocare l'oro. Stavo bene e mi dispiace, ho dato tutto me stesso ma ho dovuto ritirarmi in vista della prossima gara. Ho capito che non riuscivo ad avere ciò che volevo, ho iniziato un calo mentale. Martin ha dimostrato di essere in grande condizione, sono contento per lui".