Atletica, Jacobs in semifinale Mondiale nei 100 metri. Fuori Ceccarelli

BUDAPEST (Ungheria) - Marcell Jacobs torna in azione sui 100 metri dopo oltre 70 giorni di stop (causa infortunio) e chiude al 3° posto (10.15) la sua batteria staccando per un soffio il pass per la semifinale dei Mondiali. La medaglia d'oro a Tokyo ha preso parte alla sesta batteria dei 100 metri scattando in corsia 8, dopo una brutta partenza l'azzurro esce nel finale e beffa per un centesimo il canadese Brendon Rodney.