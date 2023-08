Jacobs fuori dalla finale mondiale dei 100 metri: “Non è il mio valore”

BUDAPEST - Dopo essersi qualificato alla semifinale dei Mondiali di atletica chiudendo al terzo posto nei quarti, Marcell Jacobs non è riuscito a guadagnarsi l'accesso all'atto conclusivo dei 100 metri del torneo iridato. Il velocista ha corso nella corsia 3 nella prima delle tre semifinali, chiudendo al quinto posto con il tempo di 10.05. Considerando la sua forma fisica ancora non ottimale, Marcell può essere comunque soddisfatto della sua prestazione. Vince Lyles con 9″87, secondo a sorpresa il giapponese San Brown che sarà in finale con 9″97. Possibili ripescaggi per Omanyala con 10″01, quarto Amo-Dadzie con 10″03.

Jacobs: "Ho messo tutto quello che potevo"

Al termine della gara, Jacobs ha dichiarato: "Sapevo che non sarebbe stata facile, ho messo tutto quello che potevo metterci. Quello che mi manca è gareggiare, più lo faccio più trovo la forma. Potevo stare a casa ma ho deciso di metterci la faccia, non ho paura di essere sconfitto. So che non è il mio valore e si può fare di meglio, ora abbiamo un grande impegno con la staffetta e so che posso migliorare ancora tanto" per poi concludere: "Oggi è andata un po' meglio rispetto a ieri, sono comunque soddisfatto. Dispiace non essere arrivato in finale ma dai tempi duri arrivano gli uomini forti".