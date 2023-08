Folorunso show ai Mondiali: record italiano e finale nei 400 mt ostacoli

Batterie 800 metri maschili: Tecuceanu e Barontini in semifinale

Martedì di batterie negli 800 metri con Catalin Tecuceanu chiude al 3° posto la sua batteria (la prima) con il tempo di 1'45"31 e stacca il pass per la semifinale (accedono primi 3 più i 3 migliori tempi). Il giovane Francesco Pernici manca per un soffio l'accesso alla semifinale chiudendo la sua batteria (la sesta) al 4° posto in 1'45"89 risultando il primo degli esclusi tra i ripescaggi. Infine, nella settima ed ultima batteria, Simone Barontini non fallisce chiudendo in scioltezza al 2° posto 1'45"21.

Lancio del disco femminile: Osauke eliminata

Niente medaglia per Daisy Osauke nel lancio del disco. L'azzurra ha lanciato nullo il 1°, 61.13 al 2° lancio ma il nullo al 3° ha spento le ultime speranze di accedere ai successivi tre lanci chiudendo all'11° posto.